SAN VITO - È mancato ieri pomeriggio dopo essere stato ricoverato con urgenza all'ospedale, in seguito al malore che lo aveva colpito nella mattinata, Piero Maronese, 64 anni, medico di base del distretto sanvitese ed ex assessore delle Giunte Gregoris e Di Bisceglie. Maronese, che lascia la moglie Monica Tesolin e le figlie Daria e Irene, dopo la maturità conseguita nel 1976 a Pordenone, si era laureato in medicina a Trieste nel 1984. Dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati