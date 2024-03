PORDENONE - È morto dopo sei giorni di agonia per le gravi lesioni riportate in seguito a una banale caduta in bicicletta. Viorel Ticlean, 54 anni, originario di Râmnicu Vâlcea, viveva e lavorava a Pordenone. Sabato 16 marzo è rimasto ferito gravemente in viale Grigoletti. Una caduta improvvisa e la sfortuna di urtare con la testa contro un tombino in ghisa. Al pronto soccorso di Pordenone è arrivato in condizioni disperate, tanto che l'indomani mattina è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Udine, dove è stato portato in elicottero. Venerdì è stato comunicato ai parenti che non c'erano più speranze ed è stata dichiarata la morte cerebrale.

Sull'incidente è stato aperto un fascicolo in Procura. Quella sera in viale Grigoletti è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante, che ha ricostruito la dinamica e raccolto alcune testimonianze. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Ticlean - come raccontato da una coppia che si trovava in viale Grigoletti - è sfrecciato accanto a loro, poi hanno sentito un colpo sordo e lo hanno visto a terra, la testa gravemente ferita. Una terza persona conferma la caduta. Il 54enne è stato soccorso dal personale sanitario arrivato con ambulanza e automedica. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli e affidato al personale del reparto di Terapia intensiva, dove è arrivato in coma.

Nonostante le terapie e il prodigarsi dei medici, l'uomo non ha più ripreso conoscenza. Il decesso è avvenuto all'ospedale di Udine. A curare il fascicolo d'indagine è il sostituto procuratore Monica Carraturo. La famiglia e i tanti amici a cui era legato in città sono in attesa dell'autorizzazione del magistrato per poter predisporre il funerale.