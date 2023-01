Arba, cade dalla bicicletta: grave un uomo di 35 anni

ARBA - Un uomo di 35 anni è stato soccorso questa mattina, sabato 7 gennaio, intorno alle 12:00, in via Roma ad Arba, a seguito di una caduta dalla bicicletta. Immediata la chiamata al Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Maniago e l'elisoccorso. Gravi le ferite riportate, l'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per traumi al bacino e in altre parti del corpo. Attivate per quanto di competenza le forze dell'ordine.