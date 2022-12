MAERNE - I ladri di pezzi di Bmw continuano a imperversare sul territorio. Dopo il doppio colpo a Favaro di alcuni giorni fa, nella notte tra lunedì e martedì una banda specializzata in furti su commissione di ricambi d’auto ha colpito duro a Maerne smontando letteralmente due Bmw, tra le marche più ricercate”, e facendo sparire componenti per svariate migliaia di euro di valore. Il raid più pesante è stato messo a segno su una Serie 5 Touring station wagon che il proprietario, che risiede in una palazzina in una via del centro del paese, aveva lasciato all’interno della proprietà condominiale, davanti al garage. I predoni, dopo aver scavalcato il cancello, hanno infranto un finestrino e, una volta entrati, hanno “svitato” e asportato il volante, gli airbag e tutto il cosiddetto “infotainment” che comprende il blocco-navigatore, lo stereo, il viva voce, i comandi vocali e altri servizi. Non hanno preso altro se non una decina di euro in monete.

LAVORO CHIRURGICO

“Un lavoro chirurgico. Proprio un bel regalo di Natale” ha commentato amaro il proprietario che martedì mattina, andando a prendere la macchina per recarsi al lavoro, ha trovato la “sorpresa” rimanendo di sasso: non gli è rimasto che chiamare i carabinieri e chiedere alla Bmw un preventivo del danno, per fortuna assicurato, pari a ben 15.206 euro. E sempre nella stessa notte, a un centinaio di metri di distanza, con ogni probabilità la stessa banda ha compiuto un “lavoro” simile anche su una Serie 1 parcheggiata in strada davanti alla casa del proprietario, smontando e arraffando volante e airbag. Colpi analoghi negli ultimi giorni sono stati perpetrati anche nelle vicine Salzano e Noale. Per contrastare i furti, che aumentano nel periodo natalizio, su richiesta dei sindaci la polizia locale da lunedì ha messo in campo tre pattuglie in più che controlleranno tutto il territorio dalle 16 alle 19, ma resta aperto il problema delle ore notturne.