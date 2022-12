Ladri dei "pezzi di ricambio" di nuovo in azione: altri due colpi messi a segno

NOVENTA PADOVANA - Doppio furto su auto nella notte tra venerdì e sabato 10 dicembre a Noventa. Sono state smembrate un'Audi in via Canova e una Bmw in via Carducci. E' naturale che dietro il doppio assalto vi sia la medesima banda criminale specializzata in questo genere di reati. A Noventa dal settembre scorso sono almeno una decina le top car spolpate da una banda di predoni professionisti. Nessuno si sarebbe accorto di movimenti sospetti. La brutta sorpresa è stata fatta dai legittimi proprietari sabato mattina quando si sono svegliati e sono usciti di casa. Il bottino, in entrambi i casi, ammonta a 20mila euro. I carabinieri della locale stazione di Noventa Padovana stanno indagando a tutto campo in piena sintonia con i militari del Comando Provinciale. E' giusto sottolineare che i furti di questo tipo stanno interessando non solo il comune di Noventa Padovana, ma più realtà del territorio padovano.