Il presidente del Veneto in diretta: «Siamo primi in Italia per vaccinazioni, da giovedì il nuovo portale per le prenotazioni»

Il presidente del Veneto Luca Zaia oggi, 29 marzo 2021, in diretta dalla sede della protezione civile di Marghera per il consueto punto stampa sui contagi da Covid. La conferenza stampa avviene all'indomani del vaccino day di Treviso che ieri ha chiamato per sottoporli alla somministrazione in un unico giorno tutti i nati del 1936. Ieri il governatore del Veneto ha detto che la sperimentazione ha funzionato e che potrebbe quindi essere estesa anche nelle altre province del Veneto. Mentre oggi ha espresso la volontà di vaccinare tutti i veneti entro giugno.

IL BOLLETTINO

VACCINAZIONI

«Il Covid c'è e viene battuto solo con la campagna vaccinale. Ringrazio tutto il personale della sanità e chi sta facendo i vaccini. Abbiamo 1.300 persone schierate tutti i giorni: siamo i primi d'Italia per le vaccinazioni - spiega Zaia - ieri è iniziata la campagna vaccinale a chiamata a Treviso che io ho voluto. Ho lanciato il cuore oltre l'ostacolo. Ieri è andata bene perchè su 3.426 persone della classe 1936 sono state vaccinati il 74% e 768 accopagnatori, per lo più coniugi. Il modello è appligabile e va tenuto in piedi, come sistema alternativo».

«Va detto che se non arrivano i vaccini non riusciamo a vaccinare. La buona notizia è che hanno sbloccato il lotto di Biella e così dovrebbero arrivare 22mila vaccini»

NUOVO PORTALE

«Ci sono molti modelli di prenotazione: ogni Ulss ha le sue modalità e le sue regole, ma il sistema a chiamata funziona. Facciamo 31mila vaccinazioni al giorno. Ma noi vogliamo che ci sia una modalità di prenotazione per tutti uguali. Il sistema unoitario è previsto nel nuovo portale per le vaccinazioni Covid che entra in funzione da giovedì. E' semplicissimo non serve nemmeno inserire il proprio nome».

COME FUNZIONA

Si entra nel portale è sufficiente inserire il proprio codice fiscale escono le sedi disponibili che posso sceglere. Se una persona non riesce ad accedere al portale ci sara un call center da chiamare che farà la prenotazione»

CHIAMATA DIRETTA A ROANA

«Al palazzetto di Roana il 2 aprile tutti i nati dal 1931-1937 potranno recarsi per la vaccinazione a chiamata a diretta»