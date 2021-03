Zaia in diretta: numeri da rosso, le scuole restano chiuse. «Farei screening settimanali per lasciare gli studenti in classe»

Il presidente del Veneto Luca Zaia per gli aggiornamenti di oggi, 26 marzo, sul covid-19 in veneto durante il consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. oggi è il giorno in cui da Roma si decidono le fasce di colore e le conseguenti restrizioni. Il Veneto fino a ieri era in bilico tra rosso e arancione. ma oggi arriva la conferma su cosa accadrà nei prossimi giorni.

APPROFONDIMENTI 25 MARZO Zaia: «Rt sotto 1,25», Veneto in bilico fra rosso e... 24 MARZO Zaia: «Vaccini, sperimentiamo un nuovo modello di chiamata per... LA DIRETTA DI OGGI Covid in Veneto, Vaccini, Lanzarin: «Arrivate 83mila dosi di... LA VERIFICA Il presidente Zaia chiama le Ulss e fa finta di essere un cittadino... CORONAVIRUS Vaccini anti Covid over 80, solo uno su tre ha avuto almeno una dose.... EMERGENZA COVID Covid. «In Veneto i vaccini sono quasi finiti». Il dottor... IL PUNTO Luca Zaia: «In arrivo 131.370 vaccini in Veneto, si...

BOLLETTINO

Nuovi contagi Covid e decessi ancora in forte aumento in Veneto nelle ultime 24 ore. I positivi al tampone sono 2.095 più di ieri, e si contano altre 33 vittime. Numeri che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 375.500 e quello dei morti a 10.500. Dati meno negativi arrivano sul fronte ospedaliero: i ricoverati nei reparti non critici sono oggi 1.805, in calo di 10 unità, quelli nelle terapie intensive 278 (+1). I soggetti attualmente positivi al virus e in isolamento sono 39.356 (+173).

SCUOLE CHIUSE

«Siamo pronti con un progetto per lo screening con tamponi utilizzando il "fai da te" per poter lasciare le scuole aperte - dice il presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che la competenza è dello Stato - Non possiamo pensare che il futuro della scuola sia il surrogato della dad». Zaia aggiunge di ritenere «che non ci sia nulla di scandaloso se si fanno i test 'fai da te' tenendo le scuole aperte, è impossibile testare i ragazzi con il monoclonale, per cui non è un caso che a livello mondiale si usano i test rapidi».

VACCINI

«Ieri abbiamo superato i 24.000 tamponi al giorno, contiamo da arrivare a 30.000. Tutti gi over 80 che verranno accompagnati da un convivente con più di 65 anni verranno automaticamente vaccinati o riceveranno un appuntamento per ricevere la somminiostrazione - dice Zaia - ringrazio tutti gli operatori che fanno vaccini e anche ringrazio i cittadini per la pazienza».

BANDO PER FARE VACCINAZIONI

«Le Ulss stanno facendo bandi interni per reclutare medici o persone disponibili anche a fare le pratiche di accettazione per accelerare i vaccini - dice Zaia - ci sono molti giovani che vogliono dare un aiuto in questa fase e sono tutti ben accolti. Dalla prossima settimana avremo 300.000 vaccini alla settimana, quindi bisogna potenziare le somministrazioni perché restino in magazzino delle dosi. Grazie ai medici di base per il lavoro che sta partendo. A Belluno hanno già fatto mille vaccini al giorno e non è poco per una provincia. Grazie ai sindaci che ci danno una mano a portare le prenotazioni e le lettere.

PRENOTAZIONE DEL VACCINO IN FARMACIA

«Lunedì contiamo di chiudere l'accordo con le farmacie per fare le prenotazioni dei vaccibni e svolgere il lavoro burocratico».

NUMERI DA ROSSO

«L'Rt ci avrebbe consentito di passare in zona arancione, ma abbiamo un'incidenza di contagi di 254 ogni 100mila abitanti e dovremmo essere, per passare arancioni a 249».