Il presidente Zaia chiama le Ulss e fa finta di essere un cittadino qualunque: «Talvolta facevo fatica a prendere la linea e mi spazientivo»

Come funziona la Sanità veneta? I cittadini vengono ascoltati? Le risposte sono date chiaramente? Gli operatori rispondono ai numeri? Il presidente del Veneto, Luca Zaia, chiama anonimamente il numero verde delle Ulss e come un comune cittadino chiede informazioni per verificare le risposte degli operatori e la funzionalità del servizio. Lo ha rivelato ai giornalisti lo stesso Zaia sottolineando che «talvolta facevo fatica a prendere la linea e mi spazientivo anche. Facevo il finto utente e chiedevo delle precisazioni. Ho sempre ricevuto risposte esaurienti».