Covid in Veneto, la diretta oggi. Vaccini, Lanzarin: «Domani incontrerò le farmacie». Riapertura delle scuole: «Stiamo pensando alle linee guida»

Luca Zaia salta la diretta oggi, martedì 23 marzo 2021, le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto sono date dall'assessore Lanzarin. La conferenza è stata presentata dall'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ospite il dottor Paolo Rosi, coordinatore del Comitato di crisi emergenza Covid, e il dottor Luciano Flor, dg della Sanità veneta, oggi il presidente Zaia è impegnato in una conferenza.

Sul tavolo c'è sempre la campagna vaccinale con il Veneto pronto a somministrare le dosi nella speranza che ne arrivino abbastanza, intanto continua la polemica su AstraZeneca, con i rifiuti dei pazienti e le ultime polemiche lanciate dagli usa contro la casa farmaceutica.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 4milioni 399mila, test rapidi 3milioni 697mila, 1966 positivi nelle ultime 24 ore, l'incidenza è del 4.53%. Sono 39.043 le persone positive in isolamento. Ospedali, totale ricoverati 2.013 (+55), in terapia intensiva 260, 1.753 in area non critica. 10.414 le vittime da inizio pandemia.

Covid in Veneto

E' stata una mattinata di riunioni - ha spiegato la'ssessore Lanzarin - un'ora fa ci hanno confermato l'arrivo di 83mila dosi di Pfizer, dovrebbe arrivare anche qualcosa di Moderna, da qui a fine settimana, e anche AstraZeneca dovrebbe inviare qualcosa. La campagna sta andando avanti con 17.224 dosi di vaccino fatte nella giornata di ieri. Con odontoiatri stiamo dialogando per capire se possano entrare nei nostri punti vaccinali, va avanti il dialogo anche con gli specializzandi. Con le farmacie, che incontrerò domani alle due e mezza, per i potenziamenti dei sistemi di prenotazione sia per il coinvolgimento nella campagna vaccinale.

Immunità di gregge? E' lontana, ma dipende dalle dosi di vaccino che arrivano - ha sottolineato Lanzarin -, noi abbiamo 58 punti vaccinali in Veneto, abbiamo un piano per fare 50mila vaccini al giorno, poi vanno messe in conto le aziende che vogliano partecipare alla vaccinazione dei dipendenti, mettendo in moto tutto potremmo aumentare molto la capacità vaccinale, ma tutto dipende dalle dosi che arriveranno. Mi sento di dire che, anche se ci sono stati dei disguidi e dei ritardi - ha puntualizzato Lanzarin -, data l'emergenza, che anche chi non è stato ancora chiamato verrà recuperato. Le aziende sanitarie stanno potenziando i propri sistemi per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Scuole chiuse

La ripartenza delle scuole, da lunedì se il Veneto tornasse arancione, come funzionerà? E dopo Pasqua? Ne abbiamo parlato, stiamo cercando di predisporre linee guida per i possibili scenari. Si valuterà dal punto di vista epidemiologico se sarà possibile riaprire.