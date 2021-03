Impennata Covid a Padova: 9.856 positivi, mille in più in una sola settimana. ​«Abbiamo più accessi rispetto alle dimissioni»

PADOVA - «Abbiamo più accessi rispetto alle dimissioni, e questo ci fa capire che bisogna mantenere alta l'attenzione»: il Dg Giuseppe Dal Ben dell'Azienda ospedaliera di Padova, delineando la situazione aggiornata su ricoveri per sintomatologia da Covid-19. Ogni giorno arrivano in Pronto Soccorso in media 45 casi, in particolare si è passati da 42 casi del 17 marzo ai 40 di ieri, con punti di 52 casi il 21. Relativamente ai ricoveri, si è passati dai 168 del 17 marzo ai 188 ricoverati di oggi, con +20 persone ricoverate. «u un totale di accessi che varia dai 250 ai 300 accessi al giorno al pronto Soccorso - rileva il Dg - 45 sono per sintomatologia da Covid».

Attualmente, sono 106 i ricoverati in area medica, con età media 68 anni, 41 sono ricoverati in area sub intensiva, età media 67 anni, e 41 in terapia intensiva (erano 36 il 17 marzo), con età media 66,7 anni.