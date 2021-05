Covid, la diretta: «Conferenza delle Regioni chiede coprifuoco alle 23». Rt a 0,97 e incidenza 97 su 100mila abitanti

Luca Zaia, in diretta oggi, 6 maggio, durante il consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera per gli ultimi aggiornamenti su Covid-19 e vaccinazioni in Veneto. Secondo i primi pronostici fatti a livello nazionale, se il trend delle vaccinazioni continuerà a questo ritmo, in Veneto l'immunità di gregge potrebbe essere raggiunta per il 10 settembre.

Intanto sono molte le aziende venete che stanno chiedendo alle Ulss la possibilità di poter aprire i centri vaccinali nelle proprie sedi lavorative per somministrare i vaccini ai dipendenti, mettendoli quindi in sicurezza. Oggi e domani, inoltre, dovrebbero essere gli ultimi giorni riservati alla vaccinazione dei sessantenni, seguirà la fascia 50-59 anni.

Assente Zaia al punto stampa condotto dall'assessore alla sanità della Regione Veneta Manuela Lazarin, presenti il virologo Giorgio Palù.

Il bollettino

I nuovi parametri

I nuovi parametri in previsione della cabina di regia di domani: Rt 0,95, incidenza 97 su 100mila abitanti

Prenotazioni vaccini

Ci sono ancora alcuni giorni per le prenotazioni vaccinali dei sessantenni, poi si partirà con i cinquantenni «è questioni di giorni - precisa l'assessore Manuela Lanzarin - ma partirà in modo uniforme in tutto il territorio regionale»

Conferenza con le Regioni

La Conferenza delle Regioni di ieri ha ribadito quanto già chiesto come ricorda l'assessore Manuela Lanzarin: le Regioni hanno chiesto quindi il coprifuoco spostato alle 23, la riapertura dal 1 giugno dei parchi tematici, la riapertura delle piscine e l'apertura dei centri commerciali nei fini settimana.

La conferenza ha analizzato il tema delle riaperture delle strutture extra-ospedaliere come le case di riposo. Può accedere alla struttura chi ha fatto la doppia somministrazione di vaccino, chi ha effettuato tampone nelle ultime 24 ore o chi ha già contratto la malattia