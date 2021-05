Luca Zaia in diretta oggi, le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 5 aprile 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. Il presidente torna in conferenza dalla sede della Protezione civile di Marghera dopo lo stop di ieri, quando ha riferito in commissione in Regione in merito alle gestione dell'emergenza Coronavirus e al caso test rapidi sollevato dallo studio di Andrea Crisanti. Sempree sotto osservazione l'andamento dei contagi nella nostra regione e il ritmo della campagna vaccinale, intanto si avvicina la stagione turistica estiva, con una novità di giornata: via la quatantena per gli stranieri e green pass dalla seconda metà di giugno. Così il governo Draghi punta a normalizzare l'estate del turismo italiano (Leggi l'articolo).

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 068mila, test rapidi 4milioni 412mila. Sono 745 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore. Incidenza al 2,02%. Gli attualmente positivi in Veneto sono 20.176. Ricoveri totali 1.336 (-28) , 173 terapie intensive (-5), 1.163 area non critica (-23). Sono 12 le vittime nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto