Covid, l'Rt passa a 0,78 ma crolla l'incidenza: "giallo" assicurato, numeri quasi da zona bianca

L'indice Rt del Friuli Venezia Giulia sale a quota 0,78 ma resta abbondantemente sotto l'uno. Non significa che l'epidemia sta crescendo, è bene ricordarlo, ma che la discesa della curva rallenta. Lo certifica l'Istituto superiore di sanità. Il valore precedente era di 0,71. Il Fvg rimane certamente in zona gialla e vede addirittura i numeri della zona bianca. Secondo l'Iss, il valore dell'incidenza è di 65 contagi su 100mila abitanti. Il limite dei 50 contagi non è lontano per la prima volta.

I NUMERI

I contagi nell'ultima settimana sono calati del 26,5%: si è passati da 1.314 a 966 casi. In discesa anche il rapporto tra infezioni e tamponi, che passa dal 7,1% al 5,2%. In calo i nuovi focolai, che passano da 197 a 108. Praticamente stabile l'occupazione delle Rianimazioni (dal 18 al 19%) Scendono le Medicine, che passano dal 21 al 16%.