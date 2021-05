VENEZIA - Con l'apertura delle linee vaccinali ai cinquantenni ormai alle porte (si parla di questioni di qualche giorno se non addirittura di ore) a bussare alla porta dell'Ulss 3 sono adesso le aziende, pubbliche, private o municipalizzate che siano.

L'attesa è quindi tutta per il semaforo verde pronto a scattare una volta che dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, arriverà il «via» alle...

