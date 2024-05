Venezia nautica: l’arte e la tradizione della navigazione nel cuore dell'Arsenale

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con VELA S.P.A.

La cornice è quella dell’Arsenale, cuore pulsante della città e simbolo della potenza economica, politica e militare della Serenissima, dove ancora oggi si respira l’aria degli antichi mestieri, del lavoro di fabbri, cordai, arsenalotti, carpentieri e architetti che qui ha dato vita a tutte le imbarcazioni che hanno reso grande Venezia.



La quinta edizione del Salone Nautico Venezia

Una manifestazione realizzata da Vela spa per conto del Comune di Venezia e in collaborazione con la Marina Militare Italiana per la straordinaria apertura dell’Arsenale, il Salone Nautico è diventato ormai un punto di riferimento per gli appassionati della navigazione che, con numeri quantitativamente e qualitativamente in crescita, si conferma una delle realtà espositive più importanti in ambito europeo, unico per il suo sguardo rivolto al mercato dell’est europeo di cui è ormai riferimento stabile.



Oltre 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua distribuite in oltre 1.100 metri lineari di pontili (per una lunghezza complessiva di circa 2.8 chilometri), e 270 aziende saranno le protagoniste di questa quinta edizione che si svolge nell’anno in cui vengono celebrati i 700 anni dalla morte di Marco Polo, che ha per primo esplorato il mercato “orientale”.



Gli spazi a disposizione dei 270 espositori si compongono di un bacino acqueo di 50.000 mq per l’esposizione, oltre a 30.000 mq tra spazi espositivi esterni e le storiche tese cinquecentesche. Inoltre, l’area del Bacino di Carenaggio Medio vede, in un nuovo layout espositivo, il raggruppamento degli sport acquatici con particolare focus sulle soluzioni sup, surf e foil elettrici e prove in acqua, il tutto ricaricabile grazie a pannelli fotovoltaici galleggianti installati nel bacino.

Ospiti ed eccellenze dell’artigianato

Tra le aziende leader della nautica, in Arsenale sbarcano i principali player italiani (Ferretti Group, Azimut Benetti, Sanlorenzo, Solaris Yachts, Rizzardi, Pardo, Sessa, Tornado, Absolute, FIM e Wider) nonché oltre 50 cantieri ed espositori veneziani, tra i quali numerose eccellenze dell’artigianato cantieristico tradizionale della laguna di Venezia, che si concentrano nel nuovo Wood Village. Oltre una cinquantina gli espositori internazionali, principalmente da Regno Unito, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia.



Un intero pontile (P2 nord), è dedicato alle nuove propulsioni, elettriche, ibride e ad idrogeno, molte delle quali protagoniste del palinsesto della E-Regatta, nonché alla presentazione di nuovi scafi dal tradizionale al foil.



La vela è invece protagonista assoluta del pontile P3, con una trentina di imbarcazioni dai 10 ai 25 metri (Lagoon, Nautor Swan, Solaris, Grand Soleil, Elan, More, Arcona, Salona, Hallberg Rassy, Pegasus, Bavaria, Itacatamarans, Janneu, Benetau, Pogo).



Prove in acqua, convegni e molto altro

Oltre alla visita alle imbarcazioni, il Salone Nautico sarà anche il contenitore di appuntamenti scientifici come convegni, conferenze e presentazioni, ma anche laboratori e attività didattiche per bambini e famiglie. Nel tranquillo specchio d’acqua del rio delle Galeazze, per tutta la durata del Salone Nautico, tornano le prove in acqua: proprio qui i visitatori potranno mettersi alla prova nei diversi sport remieri, tra cui voga alla veneta, vela, canoa, kayak, dragon boat, e molti altri ancora per avvicinare i giovani agli sport e alle discipline tradizionali veneziane. E poi, dimostrazioni di salvataggio in acqua, giochi e la visita del Sommergibile Dandolo.



Inoltre, sono previsti oltre 50 eventi culturali e di approfondimento tra convegni e talk show, la maggior parte dei quali dedicati al tema della sostenibilità, alla salute del mare e alle nuove propulsioni elettriche e ibride.