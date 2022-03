SANTA MARIA DI SALA - Notte di furti ed effrazioni a Caltana. Una banda di ladri ha tenuto svegli i cittadini di diverse della frazione di Santa Maria di Sala rubando un auto, danneggiando proprietà e scassinando garage. Le segnalazioni sono arrivate durante tutta la notte dai condomini di via De Gasperi e via Silvio Pellico, a carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, e nel gruppo whatsapp “Caltana Sicura”, chat promossa e sostenuta dal gruppo “Campocroce Sicura” conosciuto nel circondario per il proprio impegno nella salvaguardia del territorio e nella tutela attiva del quartiere.



NELLE CASE

Cinque i condomini a cui hanno fatto visita i ladri che, oltre a rubare un’auto e a svuotare diversi serbatoi portandone via la benzina, pare abbiano aperto sette garage per ogni condomino. Il condizionale è d’obbligo perché, apparentemente, i portoni dei garage pur presentando dei fori a fianco dei maniglioni, non sarebbero stati aperti in quanto i ladri non hanno rubato niente: «Cosa molto strana - commenta Annalisa Zangrando, fondatrice del gruppo Campocroce Sicura - Anche i carabinieri si sono stupiti per il mancato furto, spiegando che, forse, i ladri abbiano fatto un foro sul garage, siano entrati con delle piccole telecamere per vedere quali fossero i mezzi custoditi all’interno e poi in caso tornare a prenderli in un secondo momento - continua Annalisa - Altra opzione potrebbe essere che stessero cercando frighi o cibo».



VANDALISMI

Una delle auto all’esterno del box è stata imbrattata da una vernice spray arancione con la scritta “Italiani”. Dei delinquenti responsabili di questa notte di furti per ora non c’è traccia. Un cittadino con le telecamere personali ha ripreso tre persone alle 3.15 del mattino e segnalate ai carabinieri. Ma a compire la scorribanda erano molti di più perché in poco tempo hanno messo a segno diversi furti. «Qualche mese fa, sempre a Caltana, hanno tentato di portare via la marmitta di un’auto perché, secondo i carabinieri, all’interno ci sarebbe una componente che si rivende a 300/400euro - commenta Annalisa - I carabinieri hanno consigliato di coinvolgere gli amministratori di condominio e fare denunce collettive. Ma temiamo non sarà sufficiente. Sono preoccupata dal crescente disagio che percepisco nei commenti dei cittadini sui social e sui gruppi WhatsApp di quartiere. C’è paura, disagio e preoccupazione. È un momento storico complicato ed è forte la necessità di sentirsi sicuri almeno in casa propria».