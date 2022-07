Jesolo, sparatoria nella notte tra le vie della movida: i turisti fuggono spaventati dai locali. Un ferito

JESOLO - Jesolo, paura in serata: sparatoria nelle strade della movida. Alle 23.30 di questa notte fra il 26 e il 27 luglio, tra via Verdi, Piazza Marina e Piazza Nember ci sono state scene da far west. Tutto sarebbe nato da un litigio e uno dei due avrebbe esploso due colpi alle spalle. Uno dei colpi sarebbe andato a segno, ma entrambi (anche il ferito) sono riusciti a scappare.

La ricostruzione è al vaglio delle forze dell'ordine: tra le ipotesi, un regolamento di conti tra pusher. Immediato l'intervento della polizia locale e dei carabinieri. Al momento della sparatoria, c'era gente nei locali che - al suono dello sparo - è scappata via. Furiosi i commercianti per l'ennesimo episodio di violenza a Jesolo, in piena stagione turistica.