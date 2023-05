JESOLO (VENEZIA) - Frana la pista ciclabile che collega Passarella a Ca' Pirami. Si tratta dell'opera realizzata da Veritas, ultimata lo scorso mese ma non ancora aperta alle bici. La segnalazione arrivata dagli attivisti di Jesolo in Movimento che già a febbraio avevano segnalato dei crolli nella riva del canale che fiancheggia via Tram. «La pista ciclabile è stata terminata ma non ancora aperta - dice il portavoce Antonio Lunardelli - poiché pare manchi la realizzazione di una protezione lato canale, ma nonostante ci sia la cordonata, l'asfaltatura continua a cedere creando sicuramente il prolungamento dei lavori di ripristino. Secondo noi per evitare altre frane dovrebbe essere prevista la piantumazione di pali alla base per tutta la lunghezza della pista, sperando che anche questo intervento sia sufficiente ad evitare altre frane. Non siamo esperti ma pensiamo che si poteva ovviare a questa frana prevedendo magari rive meno ripide: in tutto questo chi paga per questi errori di valutazione? Chiediamo all'Amministrazione comunale di intervenire prontamente per mettere fine a questa agonia che dura da oltre vent'anni ma soprattutto, dato che i lavori sono commissionati da Veritas, che ci siano le dovute clausole quando quest'opera verrà consegnata al Comune».

Immediata la risposta del sindaco Christofer De Zotti. «É un problema che conosciamo e che abbiamo già fatto notare a Veritas - ribatte il primo cittadino -, non è un caso se la pista non è ancora stata aperta alla circolazione dei ciclisti. Abbiamo già chiesto a Veritas il ripristino del percorso. Quando l'opera ci verrà consegnata faremo tutte le verifiche del caso, ovviamente se necessario ci rivarremo su chi ha realizzato il percorso». Da definire i tempi di consegna al Comune. «Inizialmente la consegna era prevista per metà giugno - conclude De Zotti - giusto per assicurare la realizzazione della staccionata che separa la carreggiata stradale dalla pista. Ora sarà necessario ripristinare i tratti franati, non è escluso che questa lavorazione avvenga contemporaneamente alla posa della staccionata».