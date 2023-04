JESOLO - Con molta probabilità le due fasce luminescenti diventeranno le nuove "attrazioni" di Jesolo, e non solo per i ciclisti. Ultimata la pista ciclabile di via Tram, il percorso ciclabile che unisce le frazioni di Ca' Pirami e Passarella realizzato da Veritas. A caratterizzare il nuovo tracciato sono le due fasce che fiancheggiano l'intera pista realizzate con dei sassolini che accumulano la luce del sole e poi la sprigionano durante la notte quando non vengono illuminati con delle luci artificiali.

L'effetto è quello di avere due suggestive bande fosforescenti che, in modo naturale, delimitano il percorso riservato alle biciclette realizzando appunto un "effetto speciale" consentendo al tempo stesso di risparmiare nell'illuminazione pubblica visto che nel percorso, tra i pochi in Italia realizzato in questo modo, non servono lampioni che al contrario "spegnerebbero" i sassolini.

ULTIMI DETTAGLI

«Ormai siamo arrivati alla definizione degli ultimi dettagli spiega Gianni Dalla Mora, delegato di Veritas per il Comune di Jesolo e a breve la pista ciclabile verrà aperta. É bello l'effetto delle linee luminescenti, si tratta di un'iniziativa ideata da Veritas che ha sperimentato una nuova tecnica nella posa di questo materiale». Il cantiere di questa pista ciclabile era stato avviato ancora nel 2021 e corrisponde al secondo stralcio delle opere previste per compensare l'ampliamento del lotto ovest della discarica Jesolo, a Piave Nuovo. Il primo stralcio, tra Jesolo paese e Ca' Pirami era stato ultimato negli scorsi anni, i lavori di quest'ultimo tratto (costati circa 800mila euro) sono in fase di ultimazione in questi giorni: riasfaltata via Tram, la strada verrà aperta nel fine settimana al traffico, mentre per la pista ciclabile ci vorrà ancora qualche giorno per consentire la posa della staccionata che separa la pista dal canale. Realizzata su sede propria, la pista ha una larghezza massima di 2,5 metri ed è lunga circa 2 chilometri, collegando Jesolo Paese e Passarella. «Ci sono stati dei rallentamenti conclude Dalla Mora ma per effetto di alcuni espropri e perché le lavorazioni dovevano essere compiute in momenti specifici dell'anno». Mercoledì sera il sindaco Christofer De Zotti e l'assessore Alessandro Perazzolo hanno effettuato un sopralluogo per verificare gli ultimi dettagli. «I lavori sono in fase di conclusione conferma il sindaco . Via Tram verrà riaperta al traffico già in questo weekend mentre la nuova pista ciclabile verrà aperta a breve. In questi mesi, con l'assessore Perazzolo, abbiamo seguito costantemente l'evolversi della situazione».