JESOLO - Stagione al via, ma a pesare c'è sempre l'incognita del personale. Solo tra i 350 hotel jesolani sono stati stimati circa 6mila lavoratori stagionali mentre ad oggi, secondo le indicazioni dell'Associazione jesolana albergatori ne mancano all'appello circa il 20%, una percentuale più bassa rispetto ad un mese fa ma pur sempre significativa tanto che continueranno ancora le azioni di ricerca avviate da Aja. Proprio per la ricerca di personale, sta infatti funzionando il progetto legato al portale dedicato, ovvero lavorarajesolo.it con il quale ad oggi sono stati già raccolti quasi 1.500 curriculum provenienti per altro da tutta Italia.

Cercasi personale

«E' un buon risultato - conferma Pierfrancesco Contarini, presidente di Aja - anche perché si tratta di candidature che coprono tutti i settori presenti in un hotel, quindi dalla reception al personale di sala, passando per il personale ai piani e la cucina, ma ancora non basta. Per questo continueremo le ricerche e il portale rimarrà ancora aperto: oggi chi sta per aprire ha quasi completato il proprio staff, chi invece aprirà nelle prossime settimane sta continuando a cercare personale e per altro per più settori». Un aiuto, in questo senso, potrà arrivare anche dai lavoratori che stanno concludendo la stagione invernale nelle località di montagna. «Per tradizione prosegue Contarini molti lavoratori quando terminano la stagione invernale si trasferiscono nelle città balneari per iniziare un nuovo periodo lavorativo, contiamo che accada lo stesso anche quest'anno. Ci sono poi diverse assunzione anche di persone provenienti dall'estero e dai paesi extra Ue, su questo fronte però va ribadito quanto detto nelle scorse settimane: i limiti indicati dal Decreto flussi non bastano e soprattutto la burocrazia rallenta le assunzioni creando il rischio di avere a disposizione il dipendente a stagione iniziata».

Tra le iniziative avviate c'è anche la foresteria, unico caso in Italia di una struttura gestita direttamente da una associazione di categoria: «Su 33 camere venti sono state affittate conclude il presidente Aja questo perché ci sono dei colleghi che prima di affittarla aspettano di assumere il personale per capire se avranno effettivamente bisogno di quell'alloggio. In ogni caso stiamo lavorando su più fronti per continuare ad essere fortemente attrattivi dal punto di vista lavorativo, abbiamo anche sottoscritto il contratto con la parte sindacale per i premi di produttività e avviato una specifica attività di promozione nelle scuole. Siamo convinti che tutto questo contribuirà a convincere molte persone, molti giovani, a investire nel turismo dal punto di vista professionale».