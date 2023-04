JESOLO - Status di Città Metropolitana, è in fase di stesura il documento da inviare al Governo e ai singoli Ministeri coinvolti. Continua ad ampie falcate il lavoro che Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti e coordinatrice del G20 Spiagge (realtà che mette insieme le città balneari italiane che registrano non meno di un milione di presenze annue), sta conducendo per centrare l'obiettivo del riconoscimento dello status di Città Balneare. Un percorso necessario per riuscire a ottenere una diversa valutazione, anche da un punto di vista di contributi e finanziamenti, per cittadine che devono affrontare problematiche ben superiori al numero di residenti.

LA COORDINATRICE

«La normativa è complessa interviene la coordinatrice Nesto e per questo vi è la necessità di coinvolgere più Ministeri, oltre a quello del Turismo, con cui ci siamo già confrontati attraverso la titolare del dicastero, Daniela Santanchè, nell'incontro dello scorso 23 febbraio che ha posto le basi per la messa a punto di una strategia condivisa sull'argomento.

TAVOLO DI CONFRONTO

E per questo è stato aperto un "tavolo" con il Governo nella riunione che si è svolta lo scorso 2 febbraio». Da quel duplice appuntamento è emersa la necessità di presentare un documento da porre all'attenzione del Governo, in particolare dei vari Ministeri interessati al riconoscimento dello "status". «Un documento spiega ancora Nesto - che dovrà contenere due punti in particolare: i criteri e gli obiettivi che si vogliono perseguire attraverso il riconoscimento dello status di Città Balneare. Abbiamo già abbozzato una prima stesura del documento e contiamo di poterlo già inviare nei prossimi giorni».

VERTICE AL KURSAAL

Intanto oggi è previsto un incontro, al Kursaal di piazza Brescia, con inizio alle 9, per affrontare proprio questo tipo di argomento, con una prospettiva più generica per una realtà come Jesolo che sta vivendo momenti cruciali della sua crescita. A organizzarlo l'associazione Monsignor Marcato, che aveva già affrontato la tematica della "crescita", con ospite il direttore de Il Gazzettino, Roberto Papetti, che suggeriva a Jesolo di diventare una "grande città", prima ancora che una "città grande". Tra i relatori di oggi anche l'assessore al Turismo della Regione, Federico Caner.

INVITO ALLA CAUTELA

In merito al convegno, la sindaca Nesto apprezza, ma invita alla cautela. «Ben vengano tutte le iniziative che aiutano ad approfondire la tematica e la necessità di arrivare allo status di Città Balneare. Mi permetto solo di invitare alla cautela: stiamo parlando di un percorso non semplice, che sta vivendo una fase complessa e, non a caso, richiede il coinvolgimento di più Ministeri, oltre a quello del Turismo: alcune iniziative rischiano di inficiare il lavoro sin qui svolto». Roberta Nesto, in qualità di coordinatore del G20 Spiagge oltre che si sindaco di Cavallini-Treporti, stamattina porterà comunque il saluto ai convegnisti riuniti al Kursaal e un suo contributo al convegno.