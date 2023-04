Jesolo, accordo innovativo per gli stagionali: per la prima volta previsti premi di produttività

JESOLO - Valorizzare il ruolo dei collaboratori delle varie aziende, rendendo più attrattivo il lavoro stagionale. Sono gli obiettivi dell'accordo innovativo, unico nel suo genere a livello nazionale, sottoscritto dalle associazioni di categoria del litorale veneziano e dai sindacati. Sarà in vigore dalla stagione balneare che sta per iniziare e che porterà il dipendente ad ottenere dei premi di produttività in busta paga o attraverso il welfare.

L'accordo è stato sottoscritto, da una parte da Associazione Bibionese Albergatori, Associazione Jesolana Albergatori, Confcommercio San Donà-Jesolo (che include la località di Eraclea Mare), Federalberghi Caorle e Confcommercio Portogruaro-Bibione-Caorle; e, dall'altra, da Filcams Cgil Metropolitana Venezia, Fisascat Cisl Venezia e da Uiltucs Regionale Veneto.

Tutte le parti hanno convenuto sul fatto che c'è la necessità di promuovere premi legati agli incrementi di produttività. «Convengono - si legge nell'accordo - sulla necessità di promuovere una politica salariale che si integrativa rispetto a quella determinata dalla contrattazione nazionale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni contrattuali del settore per renderlo attrattivo, cercando di superare la precarietà, valorizzando al meglio le professionalità e sostenendo i lavoratori con particolare riguardo a quelli con contratto stagionale».

L'accordo prevede tutta una serie di requisiti e di elementi base che le aziende che decideranno di aderire a questo accordo, dovranno comunicare per stabilire in quale misura ci sarà stato un aumento della produttività All'Ente Bilaterale della Provincia di Venezia sarà istituita una commissione territoriale costituita da sei componenti (tre nominati dalle associazioni datoriali firmatarie e uno componente in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni firmatarie) per la validazione delle procedure. In pratica sarà l'organo che, al termine dell'estate, dovrà valutare, dati alla mano, se saranno stati raggiunti gli obiettivi, attraverso i quali poi il lavoratore potrà ricevere il «premio».

Il premio di risultato, di ammontare variabile, sarà collegato ad incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione. L'ammontare minimo del premio, è pari a 500 euro. In fase di avvio, per la prima e la seconda stagione l'ammontare minimo del premio sarà di 200 euro per la prima stagione e di 400 euro per la seconda stagione. Nel caso in cui il lavoratore scelga di convertire l'intero premio in prestazioni di welfare, l'ammontare del premio da convertire sarà maggiorato del 15%, fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa.