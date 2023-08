JESOLO - Più volte annunciati negli ultimi anni, ora i lavori sono ad un passato dall'inizio. Ma soprattutto ad essere attuato sarà il primo progetto di un nuovo piano di investimenti del valore complessivo di 40 milioni di euro tra nuove "tematizzazioni" e progetti di sostenibilità ambientale. Chiaro l'obiettivo: potenziare l'offerta con attrazioni, servizi e tecnologie in grado di diversificare il pubblico di riferimento, allungare la stagionalità con un parco aperto gran parte dell'anno e, come se non bastasse, superare le sfide imposte anche dal cambiamento climatico. Partiranno dalla seconda metà di settembre i lavori per la realizzazione di "Agua Azul", la nuova area benessere con Spa di Caribe Bay, il parco a tema acquatico di Jesolo più volte premiato tra i migliori al mondo.

ADRENALINA E RELAX

Ad essere realizzata sarà dunque una novità strategica per Caribe Bay, che permetterà di integrare la tradizionale offerta di attrazioni e spettacoli all'insegna dell'adrenalina e del divertimento con nuove proposte pensate per chi desidera invece vivere momenti di puro relax, da dedicare al benessere e alla cura del corpo. "Agua Azul" si troverà in una zona appartata di Caribe Bay, tra la foresta tropicale che avvolge gli scivoli di Toboganes e l'Arena Show, dove una parte delle opere edili è già iniziata. «Realizzata in perfetto stile caraibico, la nuova area benessere si integrerà con le attrazioni già esistenti, dando una nuova continuità agli spazi interni ed esterni - spiegano da Caribe bay -. Massima l'attenzione per la sostenibilità ambientale: in linea con la vocazione green del nostro Parco, la nuova area benessere si avvarrà di un impianto geotermico a basso impatto per il riscaldamento dell'acqua. Tra le peculiarità ci sarà anche la realizzazione di una vasca ad alta salinità per provare le stesse emozioni di un bagno nel Mar Morto, galleggiando senza fatica, ma anche nuove aree coperte per trattamenti».

IL PROGETTO

La nuova area benessere sarà divisa in due: in quella esternasi troveranno 12 vasche idromassaggio a bassa salinità con cascate cervicali e, appunto, la grande piscina ad alta salinità. Nella parte interna saranno invece presenti diverse le "stanze emozionali" con cromoterapia e aromaterapia, sauna e bagno turco avvolti nell'ambientazione tropicale e una stanza del ghiaccio. Spazio anche ai trattamenti benessere, beauty ed estetici con una vera e propria Spa immersa in una scenografia unica, tipica della filosofia alla base della continua evoluzione di Caribe Bay.

"Agua Azul" sarà accessibile a tutti gli ospiti del Parco al pari delle altre attrazioni, mentre i trattamenti benessere saranno disponibili a pagamento. L'apertura della nuova area è prevista per la stagione 2025 e tutta la città attendeva da tempo l'annuncio dell'avvio delle opere collegate al wellness, in grado di estendere la stagione e creare nuova occupazione. «Questo progetto rientra in investimento complessivo di 40 milioni di euro spiega Luciano Pareschi, ceo di Caribe Bay . L'obiettivo, nei prossimi anni, è di potenziare l'offerta con attrazioni, servizi e tecnologie volti a diversificare il pubblico di riferimento e, appunto, allungare la stagionalità».