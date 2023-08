JESOLO - Non solo gli spettacoli nel cielo ma anche due mostre che accompagneranno le esibizioni. Cresce l'attesa per l'Air Show, uno degli eventi di acrobazia aerea più importanti in Italia in programma nel cielo di Jesolo venerdì 1 e sabato 2 settembre. Quest'anno, dunque, non ci sarà lo show alla domenica perché in quel giorno le Frecce Tricolori saranno impegnate a Monza per il Gran Premio d'Italia. Ma quello di Jesolo sarà comunque un appuntamento di altissimo livello perché coincide con i 100 anni di fondazione dell'Aeronautica militare che sarà presente con la pattuglia delle Frecce Tricolori ad almeno un evento per ogni Regione italiana: Jesolo è stata scelta per il Veneto. Ed è anche per questo che tra venerdì e sabato in città sono attese circa 500mila presenze, tra turisti e pendolari che arriveranno a Jesolo appositamente per ammirare lo spettacolo visibile lungo tutto l'arenile.

TRE MOSTRE

Piazzetta Casa Bianca accoglierà invece una rassegna statica di velivoli dal 31 agosto, stand tematici e foto per ripercorrere i 25 anni della manifestazione. Sempre qui, dunque a ridosso dell'area della manifestazione, e a pochi passi dal nuovo accesso al mare che sarà dedicato proprio alle "Frecce Tricolori" durante una cerimonia la mattina del 2 settembre, verranno allestite anche due mostre: la prima aprirà il 31 agosto e avrà come protagonisti i velivoli; Curiosi e ospiti potranno ammirare da vicino il Lockheed-Aeritalia F-104 "Starfighter" del 1963 e l'AMX del 51esimo Stormo, ma anche l'abitacolo di un MB339 della PAN, l'aereo delle Frecce; per i più intrepidi, poi, sarà possibile vivere le emozioni di un pilota acrobatico attraverso il simulatore di volo che riproduce proprio un MB339. La seconda esposizione riguarderà, invece, il lungo legame tra Jesolo e la Pattuglia Acrobatica Nazionale: venerdì 1 e sabato 2 settembre sarà possibile ripercorrere la storia dell'Air Show attraverso foto delle diverse manifestazioni fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1996, ad oggi (ma il primo sorvolo delle Frecce è avvenuto nel 1976); ad accompagnare questo sorvolo sul passato, una serie di stand tematici.

Imponenti le misure di sicurezza che verranno adottate, tanto che nelle scorse settimane il sindaco Christofer De Zotti e l'assessore al Turismo Alberto Maschio hanno incontrato i vertici della Prefettura per definire i vari dettagli.

SICUREZZA

Nella spiaggia antistante a piazza Brescia verrà allestita come sempre la tribuna per il pubblico. Anche quest'anno, sia nel giorno delle prove che il sabato per lo spettacolo, verrà istituito nella zona centrale compresa tra piazza Marconi e piazza Brescia il divieto di balneazione tra le 15 e le 17, comunque fino al termine della manifestazione. Nelle strade adiacenti al lungomare di piazza Brescia, verranno invece istituite delle limitazioni alle soste dei veicoli consentendo soprattutto quelle per i mezzi di soccorso e dei mezzi degli organizzatori. Infine, tra le autorità non è esclusa la presenza di alcuni sottosegretari.