JESOLO - Stagione in ripresa, anche il post Ferragosto è all'insegna del tutto esaurito. Archiviate le incertezze di giugno, l'occupazione alberghiera continua ad attestarsi su ottimi livelli con percentuali medie del 95% come evidenziato dalle rilevazioni effettuate dall'Associazione jesolana albergatori. E sono ottime, meteo permettendo, anche le prospettive per settembre, mese che sta registrando - soprattutto per le prime due settimane - ottime prenotazioni già da giorni.

ARRIVI DALL'EST

A spiccare in questo periodo è la forte presenza di turisti provenienti dall'Est Europa, in particolare da Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia e Romania, a conferma di un mercato che sta guardando con forte interesse verso Jesolo, mentre a farsi vedere nuovamente sono anche gli ospiti tedeschi che a luglio erano un po' mancati. «Stiamo vivendo una "secondo Ferragosto" commenta entusiasta Pierfrancesco Contarini, presidente dell'Associazione jesolana albergatori . Anche in questi giorni molte strutture sono all'insegna del tutto esaurito, mentre a livello generale possiamo parlare di una media di occupazione del 95%. Sono ottime anche le prospettive per settembre: ad oggi abbiamo due ottime settimane, ovviamente molto poi dipenderà da meteo, ma se guardiamo i dati di oggi possiamo essere soddisfatti perché stiamo recuperando molto e credo che a fine stagione ci saranno delle belle sorprese. Oltretutto la presenza di numerosi turisti dell'Est Europa, tutti peraltro con un'ottima capacità di spesa, ci deve far riflettere sull'opportunità di investire in promozione anche verso quei mercati».

Soddisfatto dell'andamento anche il sindaco Christofer De Zotti che ieri ha volutamente parlato di città piena, con la possibilità di replicare i dati del 2019, un'annata che a Jesolo aveva regalato molte soddisfazioni agli operatori. Non a caso in questo senso, la previsione di Aja è quella di mantenersi in linea con le percentuali dello scorso anno, salendo però di almeno 2 punti percentuali rispetto all'occupazione del 2019 nel periodo compreso tra luglio e settembre.

OTTIME PROSPETTIVE

«Le presenze che stiamo registrando in questi giorni spiga De Zotti ci confermano che effettivamente i bilanci sulla stagione si devono fare alla fine, tuttavia visto l'andamento che stiamo registrando da settimane, abbiamo tutti i motivi per credere che nelle prossime settimane ci saranno delle belle sorprese, quantomeno con dati in linea con quelli del 2019. E sono altrettanto convinto che ci sarà un incremento degli introiti della tassa di soggiorno. C'è poi molto interesse per settembre, mese in cui sono previsti grandi eventi come l'Air Show, ma anche appuntamenti sportivi di grande richiamo internazionale e alcuni concerti che contribuiranno a richiamare presenze e arrivi». Anche il sindaco De Zotti sottolinea la necessita di puntare sull'Est Europa, invitando privati e categorie ad investire verso questi Paesi con la promozione. «Con la fine delle limitazioni imposte dalla pandemia conclude De Zotti c'è stato il ritorno di quei mercati che fino al 2019 erano consolidati, come l'Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca. Sono Paesi molto interessanti, che stanno guardando alla nostra città e più in generale verso la costa veneziana. Dobbiamo investire verso questi Paesi con la promozione turistica per "andarci a prendere" questi ospiti. E anche il Comune, per quanto di competenza, farà la propria parte».