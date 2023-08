JESOLO - Anche questa è una dimostrazione del forte legame che si crea tra chi sceglie Jesolo e chi fa turismo. A Jesolo da vent’anni non solo sempre nello stesso hotel ma anche nelle stesse camere. È la storia di una famiglia Kubler, turisti tedeschi provenienti da Balingen, città a circa 80 chilometri di Stoccarda, che dal 2003 sceglie sempre per le sue vacanze l’hotel Silva. Quest’anno, in occasione del ventennale, la famiglia Furlan-Foger che gestisce questa struttura da 23 anni, ha deciso di donare all’intera famiglia, le chiavi delle stanze 20 e 21. Un dono dal forte valore simbolico, che testimonia il legame che si è creato nel corso degli anni con gli stessi gestori dell’hotel.

Clienti fedeli

Da sempre il nonno Dieter di 84 anni, accompagna il nipote Bruno di 8 anni e la figlia Steffy con il compagno Gunter. E non solo, perché la stessa famiglia nel 2010 ha organizzato in questo stesso hotel il matrimonio di Steffy e Gunther con oltre 50 invitati e una festa che è diventata un vero e proprio evento condiviso con tutti gli ospiti della struttura. «Scegliamo l’hotel Silva – dicono dalla famiglia Kubler - per il suo ambiente familiare, per noi è come essere in una casa al mare, qui poi ogni anni troviamo sempre gli stessi amici e clienti con cui negli anni si sono instaurate amicizia». Emozionati i gestori del Silva per gli attestati di stima ricevuti.