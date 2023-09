Martellago. Morto in moto a 30 anni, fissati i funerali di Alessandro Furis

MARTELLAGO (VENEZIA) - Il funerale di Alexandru Bogdan Furis si terrà martedì prossimo, 19 settembre, nella chiesa dell'Annunciazione del Signore di Olmo. Il 30enne lo scorso 11 settembre è rimasto vittima di un incidente stradale a Mirano.

I familiari erano in attesa di una risposta dal Comune di Venezia alla richiesta di seppellire il giovane nel cimitero di San Michele formulata dalla madre, che in centro storico ci lavora e vi trascorre la maggior parte del tempo e sarebbe quindi il luogo più accessibile per avere il figlio vicino. Risposta arrivata oggi, 14 settembre, per cui la famiglia ha potuto fissare i funerali.

Alexandru Bogdan Furis, originario della Romania e residente a Martellago, lavorava da 10 anni alla Speedline di Santa Maria di Sala. Amava viaggiare, era appena stato in Grecia e doveva tornarci per il compleanno, era appassionato di sport e da ragazzo ne aveva praticato diversi: calcio, era tifosissimo della Juventus, tennis e soprattutto il ciclismo, si era anche tesserato con la società locale. E poi aveva la grande passione per i motori.