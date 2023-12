PORTOGRUARO - «Sono s alvo solo perché mi sono addormentato». A parlare è un altro ventenne di Portogruaro, amico di Giulia, Egli e Altin, scampato alla morte solo perché non si è presentato all’appuntamento. Lo ha ribadito lui stesso ai carabinieri di Portogruaro che ieri lo hanno ascoltato nell’ambito delle indagini volte a ricostruire la dinamica dell’incidente e la serata conclusasi in tragedia.

L’APPUNTAMENTO

«Avevamo appuntamento a Portogruaro per passare qualche ora in allegria - ha spiegato il ragazzo - Altin sarebbe venuto a prendermi con la sua B MW . Lo faceva spesso, era lui stesso infatti a offrirsi per accompagnarci ne i vari posti . Del resto gli piacevano molto le auto , soprattutto gli piaceva guidare . Non a caso passava frequentemente a prendere me o altri amici. Ieri notte avrei dovuto essere anch’io in macchina insieme a loro, ma ho preso sonno e non sono più uscito». Dopo il ritrovamento dei tre corpi le voci insistenti di un’altra persona a bordo hanno convinto i soccorritori a continuare le ricerche . P er questo il nucleo sommozzatori dei pompieri, insieme ai colleghi di Portogruaro , h anno continuato a lavorare fino al pomeriggio ispezionando ogni tratto del fiume Reghena. Per fare piena chiarezza i carabinieri hanno rintracciato l’amico che avrebbe dovuto passare la serata assieme a Giulia, Egli e Altin. È stato lui stesso a confermare che non avevano appuntamento con altr i .

LA TRAGEDIA

«Ho scoperto della morte dei miei amici solo al mattino - ha ribadito il giovane agli investigatori - e di essere scampato di fatto alla morte». Altin Hoti, di origine kossovara , era residente a Concordia Sagittaria : aveva 22 anni è una passione per le auto. Per questo si era iscritto all’istituto professionale “ D’Alessi ” di Portogruaro , salvo poi ritirarsi. L’anno successivo si era iscritto al liceo “ Belli ”, ma dopo la bocciatura aveva deciso di interrompere gli studi. Al Belli aveva conosciuto Giulia Di Tillio, cugina di un suo compagno di classe. «Ricordo che Altin era sempre allegro - spiega un ’ ex compagna di classe - quell’anno passato assieme in prima superiore è stato indimenticabile. Era appassionato di auto mobili e di motori in generale, interessi che probabilmente lo distoglievano dallo studio tanto che poi fu bocciato. Conobbi quell’anno anche Giulia, cugina di un nostro compagno di classe , che gliela presentò. Dopo qualche tempo si sono fidanzati».

LA RAGAZZA

Giulia Di Tillio, 21 anni, viveva in via Pellegrini con la mamma, Dorotea De Guilmi , insegnante di Educazione fisica alla media “ Pascoli ” di Portogruaro, in via Pellegrini. La ragazza, studentessa universitaria di Economia aziendale, lascia anche papà Vittorio, che vive a Lugugnana, molto conosciuto per aver lavorato in Comune a Portogruaro come dirigente dell’ U fficio scuola e poi del Settore commercio, oltre che presiede nte della casa di riposo di Caorle. «Giulia è sempre stata una ragazza solare - ricorda la sua ex insegnante di Educazione motoria alla scuola primaria Quattro Novembre di via Iberati - Ha sempre brillato con me anche per la sua passione per la danza . Sono choccata davanti alla morte di questa splendida allieva».

IL PIU' GIOVANE