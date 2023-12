PORTOGRUARO - Le lacrime degli amici sul luogo dell'incidente in viale Venezia a Portogruaro. Qui nella notte dell'8 dicembre hanno perso la vita tre ragazzi giovanissimi: Giulia Di Tillio, Egli Gjeci, e Altin Hoti, tutti residenti in città. I tre giovani avevano trascorso una serata in alcuni locali di Portogruaro.