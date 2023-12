PORTOGRUARO - L'auto sbanda e vola nel canale: tre morti nella notte a Portogruaro, tutti e tre residenti in città. Si tratta di Giulia Di Tillio, Gjeci Egli, e Altin Hoti, un membro giovanissimo della famiglia Hoti, che a maggio aveva già perso un figlio in un incidente stradale. Lo schianto mortale è successo verso le tre e mezza di questa notte, venerdì 8 dicembre, in viale Venezia a Portogruaro.

La dinamica è al vaglio dei Carabinieri della compagnia che sono intervenuti dopo la chiamata arrivata alla centrale.

Sul posto sono prontamente arrivati anche i sanitari del 118 assieme ai vigili del fuoco. I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento hanno subito chiesto il supporto dei sommozzatori di Vicenza. Il personale del nucleo ha effettuato un sopralluogo subacqueo e agganciato l’auto, che è stata tirata su con l’autogrù con all’interno i corpi privi di vita di tre giovani come constatato dal personale medico del Suem.

BMW IN ACQUA DOPO L'IMPATTO



In acqua hanno trovato la BMW serie 3 con all'interno i tre corpi ormai privi di vita. Secondo una prima sommaria ricostruzione l'auto stava provenendo da Concordia Sagittaria verso Portogruaro. Il conducente è giunto in prossimità del ponte sul fiume Reghena, a borgo Sant'Agnese, ed è sbandato verso destra centrando un albero al fianco di un negozio di biciclette. L'auto e poi volata in acqua.

Tre le vittime, tutte giovani: due ragazzi di origine kosovara è una donna italiana

Il bilancio delle vittime potrebbe essere drammaticamente provvisorio: i sommozzatori stanno passando al setaccio le acque per controllare che non vi siano ulteriori vittime.

CHI SONO LE VITTIME

Avevano tutti la vita davanti i tre ragazzi deceduti nel terribile schianto a Portogruaro. Gjeci Egli aveva 26 anni e tanta passione per il calcio. Residente a Portogruaro, aveva frequentato l'istituto professionale D'Alessi in città. Nella BMW finita nel fiume Reghena i soccorritori hanno trovato anche il corpo di Altin Hoti, di 22 anni. Tra le vittime anche Giulia Di Tillio, poco più che ventenne, di Portogruaro.

IL FRATELLO DI ALTIN MORTO IN UNO SCHIANTO POCHI MESI FA



La stessa famiglia Hoti aveva già vissuto il lutto per la perdita di un figlio, Admir Hoti di 19 anni, morto nello scorso maggio in un incidente stradale sempre a Portogruaro.