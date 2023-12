CONCORDIA SAGGITARIA (VENEZIA) - Sarebbe il giorno dell’Immacolata, ma qui davanti a noi c’è la Pietà. Una donna che grida il suo strazio di madre, accasciata nel salotto ancora disadorno di una casa improvvisamente vuota, costretta dopo una vita di sacrifici a piangere due figli nel giro di neanche sette mesi, disperandosi pure per la fidanzata del più grande e per il loro amico come se fossero altre creature sue. «Altin... Admir… Giulia... Egli...», urla all’infinito Shiqerie con tutta la voce che le è rimasta in corpo, scultura di dolore che di marmo però non è, tanto da svenire due volte mentre suo marito Hamza fuma una sigaretta dietro l’altra, confidando tutti i suoi rimorsi di padre ai parenti e agli amici che cercano di confortarlo nel viottolo avvolto dal gelo.