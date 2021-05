Auto contro cisterna di Gpl: finiscono nel canale, corsa contro il tempo per svuotare il mezzo dal gas

CESSALTO - L'auto si schianta contro una cisterna carica di Gpl, corsa contro il tempo per mettere in sicurezza l'area. È successo questa mattina poco prima delle 10 a Santa Maria di Campagna, nel territorio comunale di Noventa di Piave. Tutto è al vaglio dei carabinieri ma secondo una prima sommaria ricostruzione un'auto e il Tir si sono schiantati, facendo volare nel fosso la cisterna carica di Gpl. Ferito anche il conducente dell'auto, completamente distrutta. Sul posto i vigili del fuoco di San Donà con i colleghi del Nucleo batteriologico chimico. I soccorritori hanno trasferito i feriti in ospedale mente sono in corso le operazioni per trasferire il gas in un altro Tir.