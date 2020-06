Terribile schianto a Ca' Noghera: auto si capovolge, donna ferita tra le lamiere

Ultimo aggiornamento: 16:13

MESTRE -. Alle 10:30 due auto si sono scontrate ed una è finita a ruote all'aria, nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre che hanno messo in sicurezza i veicoli e aiutato il personale sanitario del Suem ad estrarre la donna ferita dall'auto rovesciata. La donna è stata assistita sul posto dai sanitari per poi essere portata in ospedale per ulteriori controlli. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.