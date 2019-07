GIOVANNI, RICCARDO, ELEONORA E LEONARDO

MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Questo sabato 18 luglio è il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavano i quattro ragazzi scomparsi nell'incidente di Jesolo, il 14 luglio scorso.Alle 10 negli impianti sportivi di via Argine San Marco Inferiore, a Musile, all'interno dello stadio comunale, si tengono in forma congiunta i funerali diUna tragedia immane, dalla quale si è salvata la sola Giorgia Diral, anche grazie al tempestivo intervento di due ragazzi di origine albanese, che sono entrati nel canale. All'ultimo saluto sono attese quattromila persone.La cerimonia ha inizio alle 10 ed è celebrata dal vicario generale della diocesi di Treviso; con lui certamente il parroco di Musile, don Flavio, e i religiosi del territorio. Dopo la cerimonia i feretri raggiungeranno i cimiteri di Musile e di San Donà. Dato l'esiguo numero di posti di parcheggio disponibili al camposanto e per garantire l'intimità del momento, l'accesso sarà consentito ai soli familiari. I Comuni di San Donà, Musile, Jesolo, Noventa e Fossalta di Piave hanno proclamato il lutto cittadino, l'Outlet di Noventa di Piave, dove lavoravano due dei ragazzi, posticiperà l'apertura alle 11 e sospenderà la diffusione della musica.