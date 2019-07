Giorgia, l'unica sopravvissuta. Quei ragazzi erano inseparabili da sempre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOVENTA DI PIAVE - Erano inseparabili da quando erano ragazzini (tenerissimi, dicono gli amici). Ora non più: Riccardo Laugeni è morto con Giovanni e con Eleonora e Leonardo , fidanzati, mentre. Un miracolo e un'angoscia per una ragazza che piangerà per sempre quella notte maledetta. Giorgia Diral, 22 anni, di Musile di Piave, è l'unica scampata alla strage di via Pesarona, a Ca' Nani di Jesolo.delle lamiere contro l'acqua del canale, poteva affogare in due metri d'acqua.Ma dall'altra parte della strada alcuni giovani stranieri di passaggio hanno visto la scena, si sono fermati, sono scesi per le sponde del canale e l'hanno tirata a riva. Giorgia ha trovato dentro di sé una manciata di lucidità e ha fatto in tempo a fornire un dettaglio importante alle forze dell'ordine:Poi è stata portata all'ospedale di San Donà di Piave. Non è ferita gravemente ma è pesantemente sotto choc. Le è già stato assegnato un supporto psicologico; l'aiuterà a sciogliere il gorgo d'angoscia e il groviglio di interrogativi.