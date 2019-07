Giovanni, il calcio e il lavoro all'Outlet di Noventa. Le urla dei genitori squarciano la notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - La sua grande passione era il Giovanni Mattiuzzo, che a dicembre avrebbe compito 23 anni , era stato uno dei primi ad aderire alladove giocava comeed era un protagonista, la punta della squadra. In passato aveva vestito le maglie del Passarella e del Città di Musile: un infortunio lo aveva allontanato dai campi, ma lo scorso anno si era gettato nella nuova avventura sportiva, diventando una colonna portante della rosa. In segno di lutto la società ritirerà la maglia numero 10, indossata da Mattiuzzo nel precedente campionato. Giovanni abitava in via Bellini, a Musile di Piave. I vicini di casa sono stati svegliati nella notte dalle urla strazianti dei genitori: il padre Mario, autista in pensione di Atvo, l'Azienda dei trasporti del Veneto orientale; la madre Angela e la sorella Elisa.del punto vendita di abbigliamento Refrigiwear.