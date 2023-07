MESTRE - Ha travolto la bicicletta di una donna che stava attraversando la strada ed è fuggito. La polizia ora sta dando la caccia a un pirata della strada che, ieri pomeriggio, all’altezza dell’incrocio tra via Miranese e via Calucci, dopo aver provocato un incidente se ne è andato incurante delle condizioni dell’anziana rimasta ferita.

È successo intorno alle 15.30: la donna, stando alla ricostruzione di alcuni testimoni, stava attraversando via Miranese verso via Calucci quando uno scooter che viaggiava ad alta velocità l’ha investita e fatta cadere. A soccorrere la signora alcuni passanti, tra cui un giovane della zona. Le condizioni della donna sono sembrate da subito preoccupanti e quindi è stato chiamato il 118: l’ambulanza, una volta sul posto, ha caricato l’anziana e l’ha accompagnata in ospedale. Il reparto motorizzato della polizia locale, che sta indagando sull’accaduto, sta cercando di rintracciare lo scooter fantasma. Ci sarebbero dei video di un sistema di videosorveglianza della zona che avrebbero inquadrato l’episodio e da cui sarebbe possibile ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto. Lo scooterista rischia quindi una denuncia per omissione di soccorso.

TENDENZA

Secondo i dati della polizia locale, peraltro, quella delle fughe dal luogo dell’incidente sarebbe una tendenza piuttosto in aumento. Nell’ultimo anno, infatti, sarebbero diversi gli episodi registrati dai vigili in cui soprattutto gli autori dell’incidente decidono di abbandonare la scena prima dell’arrivo delle forze e dell’ordine e, soprattutto, prima di assicurarsi che le condizioni dell’altro coinvolto non siano gravi. Una tendenza dannosa e inutile visto che quasi nella totalità dei casi la polizia locale è riuscita a rintracciare gli autori.