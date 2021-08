CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - Investita da un'auto che fugge, caccia al pirata della strada. Ancora un grave incidente lungo via Fausta. È accaduto ieri, attorno alle ore 10, a poco più di 24 ore dal sinistro che giovedì scorso è costato al vita a don Ferruccio Gambaletta, parroco di Torino in vacanza a Cavallino-Treporti, investito in sella alla bicicletta all'altezza di via Concordia, a Ca' Savio. Ieri mattina un altro sinistro si è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati