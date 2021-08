Parroco in vacanza a Cavallino investito e ucciso mentre va a pregare in chiesa

CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - Incidente mortale oggi, giovedì 5 agosto, a Ca' Savio, nel comune di Cavallino Treporti, intorno alle 8 di mattina. Vittima un parroco in pensione di Torino, di Santa Maria del Pilonetto, don Ferruccio Gambaletta di 79 anni, che era in vacanza nella località del litorale Veneto, dove possiede una casa di famiglia in via degli Armeni. Il parroco era in bicicletta e stava attraversando la strada per recarsi a pregare nella chiesa della località, è stato investito da un'auto ed è morto sul colpo. Alla guida della vettura c'era un uomo di Cavallino, rimasto illeso, negativo all'alcoltest. Auto e bici sono state sequestratre, sul posto la polizia locale, vigili del fuoco e ambulanza.