Al volante del Suv non vede la ciclista e la investe: donna ferita Foto

THIENE - Una ciclista di 47 anni, M. M., residente a Thiene, è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita, in un incidente stradale avvenuto nel centro della cittadina thienese. Secondo i rilievi effettuati dalla polizia locale Nord Est Vicentino, giunta sul posto con due pattuglie, la donna è stata investita da una Volkswagen T-Rock condotta da un 67enne, E. M., residente a Colceresa, che da piazza Scalcerle era diretto verso Corso Garibaldi.



Ultimo aggiornamento: 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giunto all'intersezione con quest'ultima via, per cause in corso di accertamento, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra e proseguire verso la stazione ferroviaria, non si sarebbe avveduto della donna a bordo della bici, che è stata gettata a terra. Sul posto un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari le hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportarla in ambulanza all'ospedale di Santorso, dove sono avvenuti gli accertamenti medici in relazione alle lesioni subite.