Auto investe ciclista sulla Feltrina: è gravissimo

TREVISO - Un'autovettura questa mattina alle 7.30 ha travolto un ciclista di 37 anni sulla Feltrina in zona Monigo. Un medico di passaggio ha iniziato subito la rianimazione in attesa del Suem. Dopo momenti molto difficili è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. Il ciclista stava procedendo lungo la pista ciclabile che costeggia la strada quando l'automobilista ha perso il controllo, centrandolo in pieno. Violento l'impatto: l'uomo è stato sbalzato di sella finendo a terra sbattendo la testa.