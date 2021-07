Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato: ferite due donne

SCORZE' - Alle 7:10, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR245 in Via Castellana a Scorze per un’auto finita in un fossato dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita assieme ad una passeggera. I pompieri arrivati da Mestre anche con l’autogrù e i sommozzatori per la presenza di acqua nel fossato, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le due donne, che sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem. Le due ferite sono state stabilizzate e trasferite in ospedale. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.