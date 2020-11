FIESSO D'ARTICO - A Fiesso d'Artico sono stati presi di mira diversi garage di abitazioni private e, nel giro di alcune notti, si sono tenuti 3 raid. Almeno una ventina di garage sono stati forzati per ispezionare l'interno, alcuni però non sono stati aperti. I malviventi hanno scavalcato le recinzioni di alcune palazzine in via Pampagnina , via Baldana, via della Giustizia, via Cavour e in zona industriale e hanno puntato ai garage con i basculanti in alluminio dove, probabilmente con l'aiuto di un cacciavite, hanno forzato le aperture per l'aria forse per infilare una telecamerina per vedere cosa c'era all'interno. In un paio di garage hanno trovato due biciclette di valore, di cui una elettrica e sono state rubate anche altre biciclette con un valore più contenuto. Il furto di biciclette a Fiesso d'Artico è una cosa che purtroppo si ripete ogni autunno e, anche negli anni scorsi, sono stati denunciati i furti di diverse biciclette di valore. Nella notte del 30 ottobre, in via Pampagnina, sono state ispezionate un paio di palazzine , in quasi tutte sono stati praticati i tagli lungo le fenditure per l'aria, per visionare all'interno del garage, in altre è stato fatto un foro intorno al basculante ma poi i garage non sono stati aperti. STATURA Gianluca, il proprietario di uno dei garage danneggiati, dice che potrebbe trattarsi di delinquente si statura elevata, visto l'altezza dei fori, probabilmente almeno 1 metro e 90. I residenti hanno sporto denuncia ai carabinieri e hanno deciso di tenere le luci accese tutta la notte. Anche per chi non ha subito il furto, i garage danneggiati dovranno essere riparati a spese dei residenti. Negli anni precedenti i furti avevano un metodo diverso: i malviventi aprivano sono quelli dove effettivamente si trovavano la bici di valore, questo fa pensare che non si tratta degli stessi delinquenti.

