Federica Pellegrini e Matteo Giunta per la prima volta a "C'è posta per te": storia di un amore da favola

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta a C'è posta per te. Stasera, sabato 4 febbraio, la regina dello stile libero e il suo amato storico allenatore saranno ospiti, per la prima volta da marito e moglie, nella trasmissione di Maria De Filippi.

Fede e Matteo, tornati da poco dal viaggio di nozze alle Maldive, potrebbero raccontare del loro matrimonio da favola a Venezia lo scorso 27 agosto. I due si sono detti sì nell'incantevole cornice della chiesa di San Zaccaria, poi la passeggiata mano nella mano tra la folla di fan e la partenza in battello.

Stasera, dunque, la coppia sarà da Maria De Filippi, per la prima volta con la fede al dito, come "regalo" per uno degli ospiti del programma. Oltre alla ex nuotatrice e al marito, ci sarà anche Il Volo.