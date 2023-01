Federica Pellegrini, la foto in camicia e tacchi a spillo fa impazzire i fan: «Più bella da quando ti sei sposata»

VENEZIA - Federica Pellegrini raggiante come non mai. La regina dello stile libero ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che ha fatto immediatamente il pieno di like. Nell'immagine, Fede indossa una camicia con le piume e un paio di décolleté con tacchi a spillo. L'outfit glamour fa impazzire i fan e piovono commenti.

«Sei più bella da quando ti sei sposata». E ancora: «Sei raggiante, stupenda». La campionessa di Spinea è tornata da poco dalla luna di miele alle Maldive con il marito Matteo Giunta. Il romantico viaggio era stato posticipato di quattro mesi per permettere alla neo coppia di partecipare a Pechino Express.

Le nozze a Venezia