Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la diretta delle nozze a Venezia. Foto, video, social: cosa succede

Il gran giorno è arrivato, oggi, sabato 27 agosto, Federica Pellegrini si sposa con Matteo Giunta, suo ex allenatore. Il matrimonio è previsto alle ore 16 nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Gli invitati sono già arrivati in Veneto, dove la Divina è nata e dove ha deciso di celebrare e festeggiare il grande giorno. E c'è da giurare che questo matrimonio sarà perfetto, dato che Federica ha chiamato, per organizzarlo, il famoso wedding planner Enzo Miccio che ha dichiarato: «Sono arrivati, belli, sorridenti e innamorati». Unica incognita il meteo, decisamente incerto, ma del resto si sa: sposa bagnata, sposa fortunata!

Gli invitati

E sono 160 in tutto quelli che parteciperanno alle nozze, fra loro nomi illustri, come Giovanni Malagò, numero uno del Coni, e gli sportivi amici della campionessa sono tanti, come Martina Carraro, Valentina Marchei, Laura Letrari, Femke Heemskerk, Roberta Ioppi, Alice Mizzau, Sara Franceschi e Chiara Masini Luccetti. Grande assente Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica e cugino dello sposo.

Matrimonio Pellegrini-Giunta, foto su Instagram

Blindatissime le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, anche dal punto di vista della diffusione delle immagini sui social. Non si sa se gli invitati abbiano ricevuto qualche diktat in merito alla pubblicazione di foto e video, ma qualcosa comincia ad apparire sulle bacheche e nelle stories Instagram. Il clou deve ancora arrivare, quindi non resta che attendere e tenere monitorata la situazione.

Niente regali di nozze

Un dettaglio importante, che dà il polso della sensibilità degli sposi: Federica e Matteo hanno chiesto agli invitati di non portare regali, piuttosto di contribuire con donazioni a due Onlus che sono loro particolarmente a cuore.

Ultima notte da single con il cagnolino e rose bianche

Federica Pellegrini questa mattina ha postato una simpaticissima foto su Instagram che la ritrae insieme al suo cagnolino, la nuotatrice ha così voluto condividere il risveglio dopo l'ultima notte da single. E in un'altra immagine si vedono delle stupende rose bianche, un regalo di Matteo?

Pre party da Cipriani

Ma per i fortunati che parteciperanno alle nozze non serve aspettare le 16 per godersi la festa, i brindisi sono cominciati questa mattina, con il pre-party da Cipriani a Venezia.

Matrimonio Pellegrini Giunta in chiesa a San Zaccaria

Sarà don Antonio Genovese, ex parroco di Spinea, oggi a Montebelluna (Treviso), a sposare Federica e Matteo. Il sacerdote conosce la campionessa fin da bambina, l'ha sempre seguita con affetto e ci sarà anche in questo momento così importante. Come detto, le nozze saranno celebrate nella splendida chiesa di San Zaccaria, nel cuore di Venezia. E c'è da scommettere che i curiosi davanti all'edificio saranno tantissimi.

Ecco la chiesa allestita per il matrimonio di Federica Pellegrini

La gran festa nel Resort 5 stelle

Il party dopo le nozze di Federica Pellegrini sarà spettacolare, la location è quella del JW Marriott Venice Resort & Spa, un resort 5 stelle sull'Isola delle Rose.