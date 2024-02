Federica Pellegrini, nonno Roberto e la nuova maglietta incredibile: «Non ci sono parole»

Dall'arrivo di Matilde tutto è cambiato: Federica Pellegrini ha scoperto un nuovo mondo, fatto di pannolini e pappine, ma anche di paura e felicità, assenza di ore di sonno e amore puro. Matteo Giunta cerca di essere il marito ideale e il papà che tutte vorrebbero, aiutando in tutto e per tutto La Divina.

Per fortuna la coppia non è da sola in questa nuova avventura, ci sono anche i super nonni e soprattutto il papà di lei, Roberto, ha preso la "nonnitudine" molto seriamente.

Nonno Roberto e la nuova maglietta

Federica Pellegrini ha condiviso con i suoi follower la nuova maglietta incredibile di nonno Roberto. Se la maglietta "Keep calm and sto per diventare nonno" aveva conquistato anche i cuori più duri, la nuova t shirt con scritto "Questo è l'aspetto di un nonno figo", con tanto di mani che puntano sul viso del nonno, ha fatto centro proprio su tutti, scatenando l'ironia sui social.

La Divina ha un rapporto molto forte con i suoi genitori e loro cercano di essere sempre d'aiuto alla figlia quando ha bisogno di una mano con la piccola Matilde e quando ha bisogno di una sonora risata.