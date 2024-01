Federica Pellegrini, la prima passeggiata con Matilde in carrozzina e Matteo Giunta: «Un po' d'aria». Le mamme approvano: «Ti capiamo»

VERONA - ​Federica Pellegrini, la prima passeggiata con la carrozzina e papà Matteo Giunta: «Un po' d'aria».

Lo scorso tre gennaio, la campionessa di Spinea ha dato alla luce la prima figlioletta matilde, nata dall'amore con il marito Matteo Giunta. Per qualche giorno (giustamente) la Divina è sparita dai social, il tempo di riprendersi e di godersi i primi giorni di vita a tre. Poi il 9 gennaio è tornata "online" con la prima foto in casa con la piccola e i suoi fidi bulldog e ora torna a condividere un nuovo momento di vita familiare.

Nella foto postata su Instagram, Federica è a passeggio con la carrozzina e il marito Matteo Giunta. La famigliola posa di fronte a un murales colorato e la campionessa commenta: «Un po' d'aria».

I commenti social

Immediati i commenti dei follower: «Certo la vita cambia, ma poi riassaporerete la vita a tre». E ancora: «Che belle le passeggiate con la carrozzina». E c'è chi la incoraggia: «I primi mesi per una persona attiva sono faticosi, io ho solcato i marciapiedi di Padova pur di non stare a casa». «Siete bellissimi». Per la famiglia Pellegrini-Giunta è boom di like.