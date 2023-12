SPINEA - VERONA - ​Federica Pellegrini quasi mamma: «All'inizio della gravidanza non mi piacevo, il mio corpo cambiava e questo non mi dava pace...».

A meno di un mese dalla nascita della prima figlia, la campionessa di Spinea scrive una lettera alla piccola pubblicata da Vanity Fair e nel testo rivela un aspetto intimo, ma che accomuna molte donne, legato ai primi mesi di gravidanza: «Devo dire che all’inizio di questo percorso non mi piacevo, il mio corpo stava cambiando e come è successo altre volte in passato questo non mi dava pace. Poi pian piano la pancia è cresciuta e tutto ha avuto un senso».

Con il passare dei mesi, Federica ha cominciato ad amare la nuova condizione: «Ho cominciato a pensare all’unicità della mia condizione, a quanto la natura sia incredibile e ti sentivo. Sono passata dai vestitoni largoni per nasconderti ai vestiti attillati sempre più fiera di te, del mio corpo. Volevo viverti in modo nascosto, mio, con tutta la sobrietà che mi ero imposta poi qualcuno mi ha detto 'Fede fattele fare delle belle foto all’ultimo mese perché questo momento non tornerà più, certo se vorrai potrai avere altre pance, ma saranno tutte diverse! Ci ho pensato, restia fino all’ultimo! Facciamolo».