SPINEA - «Sto per diventare nonno per la prima volta, siamo tutti molto felici. Federica? Energica come al solito, per fermarla bisogna toglierle le batterie». Esordisce così al telefono Roberto Pellegrini, papà della campionessa di Spinea in attesa del suo primo bebè. Una femminuccia per l'esattezza, frutto dell'amore con il marito Matteo Giunta. Insomma, la notizia più bella a quasi un anno dal sontuoso matrimonio celebrato nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Notizia che ovviamente coinvolge tutta la famiglia. Oltre ai futuri genitori, anche i "nonni-to be" pronti a prendersi cura della piccolina in arrivo. «Siamo nati pronti - scherza il papà di Federica Pellegrini -. Ci alleniamo da anni con i quattro bulldog di mia figlia. Lei è sempre in giro per lavoro. Noi li andiamo a prendere a Verona dove abitano e li accudiamo. Fede e Matteo hanno anche un gatto che abbiamo praticamente adottato io e mia moglie. Siamo i dog-cat sitter di famiglia».

L'ANNUNCIO

La notizia del fiocco rosa è arrivata l'altro ieri, nel giorno in cui la nuotatrice australiana Mollie O'Callaghan ha battuto il record mondiale della Divina nei 200 metri stile libero. Fede ha deciso di "prendere due piccioni con una fava": congratularsi con la campionessa del Queensland classe 2004 e annunciare finalmente la gravidanza.

Nel video Instagram diventato ormai virale, l'ex campionessa veneziana mostra il pancino con su scritto in inglese «Ce lo riprenderemo», facendo riferimento per l'appunto al record mondiale. Solo due giorni prima, contattato dal Gazzettino, il futuro nonno Roberto aveva smentito i rumor sulla "cicogna in arrivo". «Era giusto spiega che fossero i genitori a fare questo annuncio. E ho trovato il modo scelto da mia figlia eclatante, simpatico e ironico. Non sapevo niente del video, l'ho visto online e sono rimasto piacevolmente sorpreso. Dopo 5110 giorni (l'ho letto sui giornali, non li ho contati) è stato battuto il record di Federica. Sapevamo che sarebbe potuto accadere a breve, le australiane si stavano avvicinando sempre di più. D'altronde i record sono fatti per essere battuti. Ma è arrivato al momento giusto e mia figlia ha deciso di cogliere l'occasione per annunciare la gravidanza».

SUPER FEDE

Ma come sta la futura mamma? Secondo papà Roberto non sarebbe affatto in ansia per l'imminente arrivo: «Mia figlia è attiva come al solito, lavora più adesso con il Coni che prima con il nuoto. Nei giorni scorsi era a Milano per i mondiali di scherma. Abbiamo trascorso una settimana di vacanza tutti insieme in Sardegna ed era serena. Attenta all'alimentazione come tutte le donne in gravidanza ma tranquilla. E' più agitata mia moglie, la futura nonna. Fede è in forma, se la vede in giro non sembra neanche incinta. A darci fastidio è stata solo l'attenzione eccessiva al suo aspetto fisico». Papà Roberto conclude con un pensiero alla nipotina in arrivo: «La bimba nascerà a fine dicembre, l'aspettiamo tutti».